Ранее Лавров на полях ПМЭФ заявил, что Европа хочет сохранить Украину как постоянный плацдарм для угроз России и по сути стремится увековечить нынешний киевский нацистский режим. По его словам, западные страны требуют остановить российские войска и дать гарантии безопасности оставшейся Украине, но при этом не требуют от Киева выполнения Устава ООН и соблюдения прав национальных меньшинств, включая русских. Лавров подчеркнул, что западная логика остаётся прежней — воевать «до последнего украинца».