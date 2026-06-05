В ЕС поддержали снятие защиты с военнобязанных украинцев, заявили в Чехии

При этом Метнар отметил, что некоторые ограничения в отношение беженцев также соответствуют пожеланиям и действиям Киева. «Украина сама хочет, чтобы мужчины военнообязанного и трудоспособного возраста остались в своей стране, потому что они нужны ей для обороны, для экономики, а также для того, чтобы начать в будущем восстановление страны», — сказал глава чешского МВД.