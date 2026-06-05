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В ЕС поддержали снятие защиты с военнобязанных украинцев, заявили в Чехии

МВД Чехии: большинство в ЕС поддержало снятие защиты с военнобязанных украинцев.

Источник: © РИА Новости

ПРАГА, 5 июн — РИА Новости. Большинство стран Евросоюза поддержало в четверг на встрече глав МВД государств ЕС в Люксембурге предложение Чехии о непродлении временной защиты военнообязанным украинским беженцам, сообщил агентству ЧТК министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар.

«Большинство стран ЕС, около 80%, на встрече в Люксембурге поддержали предложение Чехии о продлении временной защиты украинским беженцам после 2027 года, однако с исключением военнообязанных мужчин», — сказал Метнар.

По словам Метнара, после обсуждения данного предложения с отдельными государствами представители Еврокомиссии заявили, что принимают его и подготовят соответствующие законодательные документы к июлю этого года.

«Ситуация с начала конфликта на Украине действительно заметно изменилась. Поначалу большинство среди приезжавших к нам украинских беженцев составляли женщины, дети и пожилые люди. Но в последнее время более половины прибывающих — это мужчины трудоспособного и военнообязанного возраста», — добавил чешский министр.

При этом Метнар отметил, что некоторые ограничения в отношение беженцев также соответствуют пожеланиям и действиям Киева. «Украина сама хочет, чтобы мужчины военнообязанного и трудоспособного возраста остались в своей стране, потому что они нужны ей для обороны, для экономики, а также для того, чтобы начать в будущем восстановление страны», — сказал глава чешского МВД.

По состоянию на конец февраля 2026 года в Чехии было зарегистрировано около 398 тысяч граждан Украины, имеющих временную защиту. По данным МВД, ежемесячно в Чехию прибывает около шести тысяч украинских беженцев.

Чехия приняла наибольшее среди стран ЕС количество украинских беженцев в пересчете на собственное население. Статус временной защиты позволяет им получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Временная защита украинским беженцам в странах ЕС в настоящее время действует до конца марта 2027 года.

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