Националисты из «Азова»* создали преступные группировки в Изюме и Славянске

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинские националисты из запрещенного в РФ «Азова»* и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вымогают деньги у местных предпринимателей в Изюме и Славянске якобы на защиту бизнеса, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В украинских соцсетях местные жители Изюма и Славянска жалуются на украинских националистов из “Азова”* и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, что те вымогают деньги у предпринимателей якобы на защиту бизнеса», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что боевики организовывают массовые задержания тех, кто отказывается от такой «крыши», с участием сотрудников ТЦК (военкоматы на Украине), а иногда даже минируют мелкие магазины, кафе и другие заведения.
* Запрещенная в России террористическая организация.