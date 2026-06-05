МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ударом российского FPV-дрона в ДНР уничтожен командир группы 8-го полка ССО Украины капитан Дмитрий Иващишин, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В районе населенного пункта Кривая Лука уничтожен капитан Иващишин Дмитрий Константинович — командир группы 8-го полка ССО Украины, уроженец города Николаева», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинский командир был уничтожен ударом FPV-дрона.
Восьмой полк ССО Украины готовился американскими и немецкими инструкторами для глубинной разведки с применением натовской тактики работы диверсионно-разведывательных групп. На счету подразделения — множество терактов, совершенных в Донбассе. Оно участвовало во вторжении на территорию Курской области в 2024 году.
Также, по неподтвержденным данным, именно 8-й полк ССО ВСУ был причастен к убийствам командиров Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви).