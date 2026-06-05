В ДНР уничтожен командир группы 8-го полка ССО Украины

Восьмой полк ССО Украины готовился американскими и немецкими инструкторами для глубинной разведки с применением натовской тактики работы диверсионно-разведывательных групп. На счету подразделения — множество терактов, совершенных в Донбассе. Оно участвовало во вторжении на территорию Курской области в 2024 году.