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Politico: Пентагон отменит поставки «Томагавк» Германии из-за опасений Москвы

Пентагон может отменить запланированную поставку крылатых ракет «Томагавк» Германии из-за опасений, что Россия воспримет это как эскалацию.

Пентагон может отменить запланированную поставку крылатых ракет «Томагавк» Германии из-за опасений, что Россия воспримет это как эскалацию.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.

По их словам, американские военные также учитывают сокращение собственного арсенала на фоне конфликта с Ираном. В Берлине обеспокоены, что странам Европы придётся закрывать оборонные пробелы быстрее, чем позволяет их военная промышленность.

Одновременно, по данным двух военных чиновников США, Пентагон ещё не обнародовал планы относительно 5 тыс. военнослужащих, которых весной решили не отправлять в ФРГ.

Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США уменьшили число бригадных боевых групп в Европе с четырёх до трёх.

Телеканал CNN передавал, что шеф Пентагона Пит Хегсет отменил две военные ротации американских войск в Европе и распорядился сократить часть персонала на континенте.

О готовящемся выводе американского контингента из Германии ранее писала Bild. Отмечалось, что речь идёт о 5 тыс. военнослужащих.

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