Politico: Пентагон отменит поставки «Томагавк» Германии из-за опасений Москвы

Пентагон может отменить запланированную поставку крылатых ракет «Томагавк» Германии из-за опасений, что Россия воспримет это как эскалацию.
Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.
По их словам, американские военные также учитывают сокращение собственного арсенала на фоне конфликта с Ираном. В Берлине обеспокоены, что странам Европы придётся закрывать оборонные пробелы быстрее, чем позволяет их военная промышленность.
Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США уменьшили число бригадных боевых групп в Европе с четырёх до трёх.
Телеканал CNN передавал, что шеф Пентагона Пит Хегсет отменил две военные ротации американских войск в Европе и распорядился сократить часть персонала на континенте.
О готовящемся выводе американского контингента из Германии ранее писала Bild. Отмечалось, что речь идёт о 5 тыс. военнослужащих.