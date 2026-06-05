В Сьерра-Леоне назвали стратегически важными отношения с Россией

«Опыт России в сфере человеческих ресурсов, технологий и горнодобывающем секторе — это то, чему мы можем научиться и что можем использовать для собственного развития. Мы сохраняем крайне стратегически важные отношения с РФ, — сказал он. — И, конечно, это касается и политических отношений. Только в прошлом году благодаря усилиям нашего посла нам удалось добиться возобновления работы посольства России в Сьерра-Леоне почти после нескольких десятилетий».