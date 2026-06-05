В Сьерра-Леоне назвали стратегически важными отношения с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Отношения с Россией являются стратегически важными для Сьерра-Леоне, Москва играет ключевую роль в технологическом развитии республики. Об этом заявил ТАСС на полях ПМЭФ министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов африканской страны Джулиус Маттай.
«Опыт России в сфере человеческих ресурсов, технологий и горнодобывающем секторе — это то, чему мы можем научиться и что можем использовать для собственного развития. Мы сохраняем крайне стратегически важные отношения с РФ, — сказал он. — И, конечно, это касается и политических отношений. Только в прошлом году благодаря усилиям нашего посла нам удалось добиться возобновления работы посольства России в Сьерра-Леоне почти после нескольких десятилетий».
По словам министра, российские компании, работающие в Сьерра-Леоне, «избрали иной подход, который заключается не просто в добыче и импорте минеральных ресурсов», а в развитии потенциала и возможностей страны. «Такое сотрудничество позволяет нам оставаться хозяевами своего развития», — добавил Маттай.
«Мы также ищем возможности для укрепления сотрудничества не только в сфере добычи минеральных ресурсов, но и в области инфраструктуры, включая развитие системы железных дорог, и многих других», — указал министр.
ТАСС — генеральный информационный партнер ПМЭФ.