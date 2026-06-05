МИД Кубы назвал санкции США против Диас-Канеля планом для оправдания агрессии

4 июня власти США ввели санкции в отношении сына и внука бывшего главы Кубы Рауля Кастро, а также президента карибской республики и членов его семьи. Как говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, в санкционный список были внесены пять человек, среди них лидер Кубы Мигель Диас-Канель, его супруга Лис Куэста Пераса и ее сын от первого брака Мануэль Анидо Куэста, сын и внук Руаля Кастро — Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис.