МИД Кубы назвал санкции США против Диас-Канеля планом для оправдания агрессии

ГАВАНА, 5 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал введение администрацией США санкций в отношении президента карибской республики Мигеля Диас-Канеля и его родственников подлым интервенционистским планом, направленным на то, чтобы представить Кубу как угрозу национальной безопасности США.
«Подлое включение президента Диас-Канеля, членов его семьи, а также кубинских учреждений, организаций гражданского общества и компаний в незаконный и односторонний список, составленный правительством США, является последним примером интервенционистского плана США представить Кубу как угрозу национальной безопасности США», — написал министр в Х. Он отметил также, что «каждое действие США, направленное на создание сценария конфликта между двумя странами, обречено на провал». «Каждая угроза независимости и суверенитету Кубы встретит еще большее единство и решимость со стороны нашего народа», — подчеркнул Родригес Паррилья.
4 июня власти США ввели санкции в отношении сына и внука бывшего главы Кубы Рауля Кастро, а также президента карибской республики и членов его семьи. Как говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, в санкционный список были внесены пять человек, среди них лидер Кубы Мигель Диас-Канель, его супруга Лис Куэста Пераса и ее сын от первого брака Мануэль Анидо Куэста, сын и внук Руаля Кастро — Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис.
Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении Министерства Революционных вооруженных сил Кубы, кубинского Института дружбы народов, комитетов в защиту революции Кубы и еще двух организаций.