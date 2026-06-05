Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ прокомментировали вопрос вступления Грузии в ЕС: «Сами осознают негативные последствия»

Лавров: руководство Грузии осознаёт негативные последствия вступления в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нынешнее руководство Грузии прагматиками, которые понимают минусы членства в ЕС. Об этом министр рассказал на ПМЭФ для «Известий».

«Нынешнее грузинское руководство — это прагматики, они подтверждают свой курс в Евросоюз, но понимают, что тогда придется перестать быть страной, которая славится своей продукцией», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что при вступлении в ЕС во время второй и третьей волн расширения любая сельскохозяйственная страна лишалась своего аграрного сектора, поскольку в Евросоюзе есть «мэтры» со своими крестьянами и их интересами.

Министр иностранных дел РФ отметил, что 70% товарооборота Грузии сегодня идет с Россией и странами СНГ, а также существенные объемы — с Китаем и другими государствами.

В свою очередь директор Четвертого департамента СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил: Россия не против улучшения отношений с Грузией, если та не станет инструментом враждебных России сил.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше