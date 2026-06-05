Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подачка от ЕС не спасёт: Армения потеряет $1,5 млрд только в туристической отрасли, сделав выбор в пользу Европы

Шевцов: Армения потеряет миллиарды, отвернувшись от РФ.

Источник: Комсомольская правда

Армения понесёт значительные потери, отвернувшись от РФ и сделав выбор в пользу Европы. Ситуацию проанализировал замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов.

«Возьмем газ. С учетом того, что объем, который получает Армения от России, — это 2−3 млрд кубометров, путем простого умножения можно понять, что Армения должна будет дополнительно изыскать около $1 млрд, а может и больше», — сказал он в интервью «Вестям» на полях ПМЭФ.

Ещё порядка $1,5 млрд Армения может потерять в туристической отрасли, так как российские туристы составляют, по последним данным, около 40 процентов всего турпотока в этой стране. Пострадают все смежные отрасли, связанные с туризмом, подчеркнул Шевцов.

Он указал на то, что ЕС пообещал выделить Армении 2−3 млн евро, что не компенсирует потери, которые может понести республика.

Тем временем глава правительства Армении Пашинян подтвердил, что уже выбрал ЕС, но почему-то не торопится сказать об этом России.

При этом евродепутат Картхайзер считает, что вступление Армении в ЕС до 2030 года маловероятно.

На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Армения должна ответить за свои слова после закона о движении в ЕС.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше