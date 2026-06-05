Подачка от ЕС не спасёт: Армения потеряет $1,5 млрд только в туристической отрасли, сделав выбор в пользу Европы

«Возьмем газ. С учетом того, что объем, который получает Армения от России, — это 2−3 млрд кубометров, путем простого умножения можно понять, что Армения должна будет дополнительно изыскать около $1 млрд, а может и больше», — сказал он в интервью «Вестям» на полях ПМЭФ.