«Загонят в долговую кабалу»: чем может грозить Армении попытка интеграции с ЕС

О технической невозможности участия в двух интеграционных объединениях Владимир Путин говорил и на пресс-конференции в Астане. «В России ещё с Советского Союза, а значит, и для всех сегодняшних стран ЕврАзЭС, фитосанитарные нормы гораздо более жёсткие, чем в Европе… Технические нормативы разные совсем. Какие-то механизмы у нас можно будет продать, какие-то — невозможно. Даже по маркам стали и так далее. То есть очень много вещей, которые на сегодняшний день просто несопоставимы, они не могут вместе существовать», — пояснил российский лидер.