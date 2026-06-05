«Загонят в долговую кабалу»: чем может грозить Армении попытка интеграции с ЕС

Армении следует как можно скорее определиться с выбором между членством в ЕАЭС и ЕС, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, участие в обоих объединениях невозможно. В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не намерена оплачивать процесс вступления Еревана в Евросоюз. По словам аналитиков, экономика Армении сильно зависит от торговли со странами Евразийского экономического союза. Попытка переориентации экспорта на ЕС будет болезненной и приведёт к тому, что Ереван окажется в долговой кабале у Запада, уверены специалисты.
Членство в ЕАЭС и Евросоюзе несовместимы, поэтому Армении следует как можно скорее определиться, в каком объединении она намерена участвовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
«Несовместима зона сводной торговли ЕврАзЭС и ЕС. Мы, конечно, этим озадачились. Если принят закон (о начале процесса вступления Армении в ЕС. — RT), это не просто уже разговор, а закон. Мы просили бы наших армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они будут двигаться. От этого зависят организация рынков и форма регулирования внутри ЕврАзЭС», — пояснил он.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума подчеркнула, что Москва не собирается оплачивать Еревану дорогу в ЕС.
«Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются, по сути, сидеть “на двух стульях”, никого не устраивает. И уж тем более мы не собираемся оплачивать им дорогу в ЕС. Это объединение проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов. И не просто поддерживает, а финансирует их», — заявила Захарова.
Мария Захарова.
РИА Новости.
© Александр Вильф.
Ранее аналогичную оценку дал и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
«Интеграция с ЕС, пусть и под видом диверсификации, означает разрыв с ЕАЭС и Россией, как бы ни уверяли отдельные деятели, что это не так. Подобные шаги приведут экономику Армении к глубокому кризису. Хочу сказать прямо: ни расширение связей Армении с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни выход из экономического кризиса, который за этим последует, мы финансировать не будем», — заверил он.
«Бремя расходов ляжет на население».
Напомним, в последние месяцы руководство Армении активно продвигает идею о присоединении страны к ЕС. В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня, эта тема ожидаемо стала одной из ключевых как внутри республики, так и на международном уровне.
В частности, на недавнем саммите ЕАЭС в Казахстане участники Евразийского экономического союза призвали Ереван поскорее определиться с выбором и провести референдум по этому вопросу. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что не намерен сейчас проводить плебисцит.
О технической невозможности участия в двух интеграционных объединениях Владимир Путин говорил и на пресс-конференции в Астане. «В России ещё с Советского Союза, а значит, и для всех сегодняшних стран ЕврАзЭС, фитосанитарные нормы гораздо более жёсткие, чем в Европе… Технические нормативы разные совсем. Какие-то механизмы у нас можно будет продать, какие-то — невозможно. Даже по маркам стали и так далее. То есть очень много вещей, которые на сегодняшний день просто несопоставимы, они не могут вместе существовать», — пояснил российский лидер.
В то же время от членства в ЕАЭС Армения получает очевидные выгоды, подчеркнул президент. Это, в частности, доступ к большому и защищённому рынку, беспошлинная торговля, общие технические и фитосанитарные нормы, упрощённая логистика, а также низкие цены на энергоносители.
«€600 в Европе (за газ. — RT) и €150 с небольшим… несравнимая величина для Армении», — констатировал Путин.
Саммит ЕАЭС.
РИА Новости.
© Сергей Бобылев.
В свою очередь, Сергей Шойгу напомнил, что за десятилетний период участия в ЕАЭС ВВП Армении вырос почти в три раза — с $10,5 млрд до более чем $29 млрд.
«При этом последние три года обеспечили рост на уровне 40%. Рынок ЕАЭС насчитывает более 185 млн потребителей, а если учесть соглашения о свободной торговле с внешними партнёрами — все 700 млн», — добавил Шойгу.
Секретарь Совбеза считает, что ЕС не сможет компенсировать Армении потери от ухода из ЕАЭС.
«Брать на себя реальные расходы Евросоюз не готов. Например, только чтобы покрыть разницу в стоимости газа, 84% которого Армения импортирует из России, с мировыми ценами потребуется примерно $1 млрд в год. ЕС вряд ли это компенсирует. Значит, бремя расходов ляжет на население. Газ подорожает в 3—4 раза», — отметил он.
Между тем Армения уже сейчас может спрогнозировать, в каком она окажется положении, если покинет ЕАЭС. Так, в мае после выявленных нарушений Россия приостановила ввоз минеральной воды «Джермук», армянских цветов, клубники, огурцов, томатов, перцев и зеленных культур. Позже к этому списку добавились и другие товары.
Пашинян в ходе предвыборной кампании пообещал, что правительство компенсирует производителям эти убытки. Он также заверил, что на фоне экспортных ограничений производство в стране даже вырастет, но не пояснил, как именно. Не пугает Пашиняна и возможная отмена льготного режима поставок российского газа. По его словам, Армения так разбогатеет, что не заметит повышения цен.
«У нас в Армении очень много друзей».
Стоит отметить, что не все политические силы в Армении поддерживают нынешний курс Еревана. Например, оппозиционный блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна привержен договорённостям с Россией и намерен выстраивать нормальные отношения с Москвой. Об этом заявил член правления партии Нарек Карапетян.
Однако возможности влиять на ситуацию у армянской оппозиции серьёзно ограничены из-за репрессий. Так, лидер «Сильной Армении» с 2025-го находится под арестом. В июне этого года был также арестован соратник Карапетяна Алексан Алексанян.
Впрочем, подобные действия властей не помешали сторонникам оппозиции выйти на массовый митинг. В Ереване 3 июня прошла многотысячная демонстрации сторонников блока «Сильная Армения».
Стоит отметить, что тему давления на пророссийские силы в Армении Владимир Путин поднял в ходе апрельской встречи с Пашиняном.
«У нас в Армении очень много друзей, очень много, мы это знаем… И много политических сил, которые настроены пророссийски… Нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов. Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы», — отметил президент РФ.
Кроме того, Пашинян развернул репрессии и против Армянской апостольской церкви, многие священнослужители которой критикуют политику нынешнего правительства. В частности, уже почти год находится под арестом архиепископ Баграт. Его обвиняют в намерении захватить власть в стране.
«Курс Пашиняна был понятен уже давно».
По мнению кандидата политических наук, доцента кафедры политологии и политического управления ИОН РАНХиГС Сергея Маргулиса, отношения России и Армении деградируют всё то время, которое Пашинян находится у власти.
«Пашинян пришёл к власти фактически на антироссийской повестке. Переломным моментом стало его поражение в карабахском конфликте. Он попытался переложить всю вину за свой провал на Россию. После этого уже начался массовый визит в Армению американских и европейских политиков, был объявлен курс на вступление в ЕС», — пояснил аналитик в комментарии RT.
Никол Пашинян.
Gettyimages.ru.
© Artur Widak/NurPhoto.
Эксперт подчеркнул, что Армения экономически полностью зависит от ЕАЭС и, прежде всего, от России. Заявления Пашиняна об обратном — лукавство, считает Маргулис.
«Для армянской продукции, которая по большей части представлена аграрным сектором, других покупателей, кроме России и стран ЕАЭС, просто нет. Переориентация на европейские рынки возможна только через длительную долговую кабалу, в которую загонят Армению западные страны», — говорит специалист.
Обещания Пашиняна о скором росте благосостояния Армении — попросту часть предвыборной агитации, утверждает политолог.
«Пашиняну крайне необходимо выиграть предстоящие выборы. И для этого он готов обещать всё что угодно. Он и раньше так делал. Например, обещал не сдавать Карабах», — напомнил Маргулис.
Ужесточение позиции Москвы в отношении действующих властей Армении он называет оправданным, однако полагает, что к таким мерам надо было прибегать раньше, «поскольку курс Пашиняна был понятен уже давно».
Схожей точки зрения придерживается и доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. В беседе с RT аналитик констатировал, что рано или поздно Армении придётся сделать выбор между ЕАЭС и ЕС.
«Ужесточение позиции РФ является во многом реакцией на действия Пашиняна, на его попытки интеграции с европейскими лидерами и структурами. Одним из наиболее ярких примеров такой политики стало проведение в Ереване саммита Европейского политического сообщества, лейтмотивом которого был вопрос о том, как рассорить Армению с Россией. Ответ по поводу дальнейшего курса Еревану давать придётся и, видимо, достаточно быстро», — подытожил Ежов.