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Ракетная опасность объявлена в Пензенской области

Режим ракетной опасности введён на территории Пензенской области.

Режим ракетной опасности введён на территории Пензенской области.

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он уточнил, что в регионе запущено смс-оповещение, также информация распространяется по официальным каналам и через телевидение.

Граждан при получении сигнала призвали отойти от окон и не пользоваться лифтом, если они находятся в здании.

Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами страны 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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