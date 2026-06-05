Ракетная опасность объявлена в Пензенской области

Режим ракетной опасности введён на территории Пензенской области.
Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Он уточнил, что в регионе запущено смс-оповещение, также информация распространяется по официальным каналам и через телевидение.
Граждан при получении сигнала призвали отойти от окон и не пользоваться лифтом, если они находятся в здании.
Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами страны 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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