Zeit: Германия уже несколько недель активно готовится к переговорам с Россией

По информации издания, до сих пор о том, что Германия в ближайшее время может начать переговоры с Россией, ходили лишь слухи. Однако за кулисами, как утверждает газета, ситуация изменилась: «правительство Германии уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией». В Ведомстве федерального канцлера ФРГ по этому поводу проходят регулярные консультации, прежде всего, с представителями Франции и Великобритании. Источники в правительственных кругах сообщают, что «постепенно открывается окно для переговоров европейской стороны с Россией».