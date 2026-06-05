Euronews: ЕС готовит план лишения годных для фронта украинцев временной защиты

Телеканал отмечает, что сейчас разные страны ЕС выдвигают свои требования для предоставления этого статуса. Так, в Польше его получают все граждане Украины по прибытии на польскую территорию, тогда как в Бельгии необходимо предоставить подтверждение, что они легально покинули территорию Украины. По статистике ЕС, взрослые мужчины составляют 26,6% от 4,3 млн украинских беженцев в Европе, то есть их число превышает один миллион. Сколько из них являются годными для военной службы, точно неизвестно, такой статистики нет. В Германии и Польше проживает около половины всех приехавших в ЕС украинцев.