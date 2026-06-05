Euronews: ЕС готовит план лишения годных для фронта украинцев временной защиты

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Министры внутренних дел Евросоюза обсудили на встрече в Люксембурге возможность отмены временной защиты для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть отправлены на фронт. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на свои источники.
Официально эта тема не значилась на повестке дня встречи.
Как отмечает телеканал, Германия и Польша настаивают на том, чтобы лишить украинских мужчин призывного возраста статуса, который позволяет легально проживать и работать в странах ЕС до марта 2027 года. По сведениям телеканала, рассматривались несколько вариантов ограничений, наибольшую поддержку получил план лишения статуса временной защиты лиц в возрасте от 23 до 60 лет, годных к военной службе.
Главы МВД предполагают сохранить это право за теми украинцами, которые по украинским законам имеют легальное освобождение от мобилизации, включая инвалидов и отцов троих детей, сообщил Euronews. Пока это решение еще не принято официально, но подготавливается.
Статус временной защиты был предоставлен в марте 2022 года всем украинцам, въехавшим в страны ЕС после начала СВО, и затем ежегодно продлевался.
Телеканал отмечает, что сейчас разные страны ЕС выдвигают свои требования для предоставления этого статуса. Так, в Польше его получают все граждане Украины по прибытии на польскую территорию, тогда как в Бельгии необходимо предоставить подтверждение, что они легально покинули территорию Украины. По статистике ЕС, взрослые мужчины составляют 26,6% от 4,3 млн украинских беженцев в Европе, то есть их число превышает один миллион. Сколько из них являются годными для военной службы, точно неизвестно, такой статистики нет. В Германии и Польше проживает около половины всех приехавших в ЕС украинцев.