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В Пензенской области ввели план «Ковёр» и ограничили полёты

План «Ковёр» введён в Пензенской области, в связи с чем действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Источник: RT на русском

План «Ковёр» введён в Пензенской области, в связи с чем действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Ранее режим ракетной опасности был введён на территории Пензенской области.

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