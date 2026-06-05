В Пензенской области ввели план «Ковёр» и ограничили полёты

План «Ковёр» введён в Пензенской области, в связи с чем действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
По его словам, введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Ранее режим ракетной опасности был введён на территории Пензенской области.
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