Мэр Большого Манчестера намерен побороться за пост лидера Лейбористской партии

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм заявил, что намерен побороться за пост лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии и премьер-министра, если сможет завоевать депутатский мандат.
18 июня в округе Мейкерфилд на севере Англии пройдут довыборы в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Кандидатом от лейбористов выступает Бернэм, который, согласно опросам общественного мнения, имеет наибольшие шансы на то, чтобы сменить премьер-министра Кира Стармера на Даунинг-стрит.
«Если я получу вашу поддержку, я буду искать возможность представлять вас на максимально высоком уровне и дать этому избирательному округу максимальную силу и влияние», — сказал 56-летний политик в эфире телеканала Би-би-си, впервые публично обозначив свои премьерские амбиции. Он сослался при этом на заявление бывшего министра здравоохранения Уэза Стритинга, который объявил в середине мая, что примет участие в любой избирательной кампании для того, чтобы попытаться сменить Стармера.
«Я думаю, что Уэз Стритинг, судя по всему, запустил избирательную кампанию. Если это так, то я буду искать возможности присоединиться к нему. Но мне придется убедить депутатов от Лейбористской партии сделать то же», — сказал Бернэм, говоря о действующей процедуре смены лидера лейбористов. Для ее запуска необходимо, чтобы один из лейбористских депутатов Палаты общин, заручившийся поддержкой 20% членов фракции (81 парламентарий на текущий момент), подал соответствующее заявление в письменной форме генеральному секретарю партии. После этого члены партии голосуют за предпочтительного кандидата. В случае избрания нового лидера правящей партии именно он автоматически станет главой правительства без необходимости проведения всеобщих выборов в стране.
Согласно опросу социологической компании YouGov, проведенному 17−18 мая, 59% членов Лейбористской партии уверены в победе Бернэма. 37% из 706 респондентов ставят на Стармера. При этом 47% лейбористов предпочитают видеть Бернэма во главе партии, в то время как 31% респондентов называют Стармера оптимальным вариантом.
Политический кризис разгорелся в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но отказался уходить с постов лидера лейбористов и премьера.