Мэр Большого Манчестера намерен побороться за пост лидера Лейбористской партии

«Я думаю, что Уэз Стритинг, судя по всему, запустил избирательную кампанию. Если это так, то я буду искать возможности присоединиться к нему. Но мне придется убедить депутатов от Лейбористской партии сделать то же», — сказал Бернэм, говоря о действующей процедуре смены лидера лейбористов. Для ее запуска необходимо, чтобы один из лейбористских депутатов Палаты общин, заручившийся поддержкой 20% членов фракции (81 парламентарий на текущий момент), подал соответствующее заявление в письменной форме генеральному секретарю партии. После этого члены партии голосуют за предпочтительного кандидата. В случае избрания нового лидера правящей партии именно он автоматически станет главой правительства без необходимости проведения всеобщих выборов в стране.