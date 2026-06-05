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Постпред Кубы при ООН назвал своего американского коллегу патологическим лжецом

Эрнесто Соберон Гусман добавил, что Майк Уолтц доказал это утверждение во время брифинга о гуманитарных последствиях ужесточенной блокады, которую США навязывают республике.

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман назвал постоянного представителя США при всемирной организации Майка Уолтца патологическим лжецом.

«Постоянный представитель США при ООН является патологическим лжецом, — написал кубинский дипломат в X. — Он вновь доказал это сегодня в Организации Объединенных Наций во время брифинга о гуманитарных последствиях ужесточенной блокады, которую они навязывают Кубе».

По словам дипломата, представитель США, цитируя американского госсекретаря Марко Рубио, продемонстрировал «полную изоляцию» Вашингтона в его политике в отношении Кубы. Постпред Кубы также подчеркнул, что миллионы кубинцев страдают не из-за политики Гаваны, а из-за действий Соединенных Штатов.

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