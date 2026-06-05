Постпред Кубы при ООН назвал своего американского коллегу патологическим лжецом

«Постоянный представитель США при ООН является патологическим лжецом, — написал кубинский дипломат в X. — Он вновь доказал это сегодня в Организации Объединенных Наций во время брифинга о гуманитарных последствиях ужесточенной блокады, которую они навязывают Кубе».
По словам дипломата, представитель США, цитируя американского госсекретаря Марко Рубио, продемонстрировал «полную изоляцию» Вашингтона в его политике в отношении Кубы. Постпред Кубы также подчеркнул, что миллионы кубинцев страдают не из-за политики Гаваны, а из-за действий Соединенных Штатов.
Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше