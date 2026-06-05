Nepszava: Венгрия сняла запрет на выделение €6,6 млрд из фонда ЕС для Украины

Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром, пришедшее к власти после победы партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля, заняло в отношении Европейского фонда мира иную позицию и не стало возражать против того, чтобы деньги из него шли на поддержку ВСУ. В то же время оно заявило, что не будет направлять на Украину свои вооружения или солдат.