Путин: ситуация с контактами России и Европы идет к возобновлению

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что ситуация с контактами между Россией и Евросоюзом идет к возобновлению.
Это заявление глава государства сделал в ходе встречи с руководителями ведущих международных информационных агентств, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам Путина, текущая ситуация развивается в направлении, способствующем восстановлению диалога между двумя сторонами.
«Ситуация должна созреть, я думаю, что дело как раз к этому идет», — отметил российский лидер.
Также в ходе встречи Путин рассмеялся, отвечая на вопрос о том, что Россия якобы строит планы по нападению на Европу.
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