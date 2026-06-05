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Путин: ситуация с контактами России и Европы идет к возобновлению

Путин выразил мнение, что ситуация с контактами между Россией и Евросоюзом идет к возобновлению.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что ситуация с контактами между Россией и Евросоюзом идет к возобновлению.

Это заявление глава государства сделал в ходе встречи с руководителями ведущих международных информационных агентств, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, текущая ситуация развивается в направлении, способствующем восстановлению диалога между двумя сторонами.

«Ситуация должна созреть, я думаю, что дело как раз к этому идет», — отметил российский лидер.

Также в ходе встречи Путин рассмеялся, отвечая на вопрос о том, что Россия якобы строит планы по нападению на Европу.

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