Лавров: желание Уиткоффа и Кушнера нормализовать отношения с Россией ни во что не воплощается

«Мы ценим то, что переговорщики, господа Уиткофф и Кушнер, очень добрые чувства испытывают к нашей стране. Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются», — сказал господин Лавров в интервью «Известиям».