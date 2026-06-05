Марочко заявил, что у ВСУ «сдулся» штурмовой потенциал

«Украинские боевики контратаковали довольно-таки серьезно на разных участках у Комсомольского, пытались продавить нашу оборонительную линию, но все их попытки оказались тщетны. Штурмовой потенциал сдулся, теперь наступает момент ответных действий со стороны Министерства обороны Российской Федерации. И вот освобождение Комсомольского — основное тому подтверждение», — сказал он.