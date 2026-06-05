Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко заявил, что у ВСУ «сдулся» штурмовой потенциал

После этого украинские силы потеряли контроль над Комсомольским в Запорожской области.

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Штурмовой потенциал Вооруженных сил Украины «сдулся» с неудачными контратаками у Комсомольского Запорожской области, после чего они потеряли контроль над селом. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики контратаковали довольно-таки серьезно на разных участках у Комсомольского, пытались продавить нашу оборонительную линию, но все их попытки оказались тщетны. Штурмовой потенциал сдулся, теперь наступает момент ответных действий со стороны Министерства обороны Российской Федерации. И вот освобождение Комсомольского — основное тому подтверждение», — сказал он.

Об освобождении Комсомольского в Запорожской области в Минобороны РФ сообщили 4 июня.