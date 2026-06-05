Марочко заявил, что у ВСУ «сдулся» штурмовой потенциал

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Штурмовой потенциал Вооруженных сил Украины «сдулся» с неудачными контратаками у Комсомольского Запорожской области, после чего они потеряли контроль над селом. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинские боевики контратаковали довольно-таки серьезно на разных участках у Комсомольского, пытались продавить нашу оборонительную линию, но все их попытки оказались тщетны. Штурмовой потенциал сдулся, теперь наступает момент ответных действий со стороны Министерства обороны Российской Федерации. И вот освобождение Комсомольского — основное тому подтверждение», — сказал он.
Об освобождении Комсомольского в Запорожской области в Минобороны РФ сообщили 4 июня.