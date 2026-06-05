Дубинский: письмо Зеленского Путину является очередной картой агонии

Ранее Зеленский сообщил о направлении обращения российскому лидеру, в котором предложил варианты завершения конфликта. Кроме того, он выступил с инициативой провести личную встречу на территории третьей страны, среди возможных площадок назвав Швейцарию, Турцию и ряд государств арабского мира.