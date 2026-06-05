Депутат Верховной рады Александр Дубинский подверг критике письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину. По мнению украинского парламентария, эта инициатива не свидетельствует о реальном стремлении к урегулированию конфликта и носит скорее демонстративный характер.
Ранее Зеленский сообщил о направлении обращения российскому лидеру, в котором предложил варианты завершения конфликта. Кроме того, он выступил с инициативой провести личную встречу на территории третьей страны, среди возможных площадок назвав Швейцарию, Турцию и ряд государств арабского мира.
Комментируя этот шаг, Дубинский заявил, что подобные действия являются попыткой создать видимость дипломатической активности. Он также выразил мнение, что нынешняя политика украинского руководства не способствует скорейшему завершению боевых действий.
Ранее сообщалось, что письмо главы киевского режима Владимира Зеленского официально передадут президенту России Владимиру Путину по дипломатическим каналам.