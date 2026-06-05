Министр из Сьерра-Леоне рассказал, что чувствует себя на ПМЭФ, «как дома»

«Я выпускник бывшего Советского Союза и, косвенно, также России. И именно тот же русский дух и душа снова и снова приводят нас сюда. Поэтому для меня ПМЭФ — одно из важных событий в календаре. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я чувствую себя как дома», — поделился министр.