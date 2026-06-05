Министр из Сьерра-Леоне рассказал, что чувствует себя на ПМЭФ, «как дома»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай рассказал ТАСС, что на полях ПМЭФ он чувствует себя, как дома, и раз за разом возвращается в Россию в том числе из любви к русской душе.
«Я выпускник бывшего Советского Союза и, косвенно, также России. И именно тот же русский дух и душа снова и снова приводят нас сюда. Поэтому для меня ПМЭФ — одно из важных событий в календаре. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я чувствую себя как дома», — поделился министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.