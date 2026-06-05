Путин: Европа знает, что на восстановление Украины уйдет сотни миллиардов евро

Сотни миллиардов евро необходимы для восстановления экономики Украины, эксперты в Европе это знают. Об этом в четверг, 4 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
— Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки — речь идет о сотнях миллиардов евро — нужно для восстановления экономики Украины. Мне известно о предложениях канцлера Германии о том, что Украина должна стать ассоциированным членом. Нас это не касается, мы не против. Мы против того, чтобы Европейский союз превращался в военный блок, — заявил он, передает сайт Кремля.
Также российский лидер отметил, что Евросоюз мог бы помочь урегулированию конфликта на Украине, уговорив Киев пойти на компромисс, а не поставляя ему оружие.
В мае ЕС утвердил передачу Украине уже седьмого транша в размере 2,8 миллиарда евро в рамках программы финансирования Киева в 50 миллиардов евро, которая продолжается с 2024 года.
Ранее представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари заявил, что Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву. В частности, объединение должно утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины, и изменить положения о фонде для ее поддержки.