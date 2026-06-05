Путин: Европа знает, что на восстановление Украины уйдет сотни миллиардов евро

— Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки — речь идет о сотнях миллиардов евро — нужно для восстановления экономики Украины. Мне известно о предложениях канцлера Германии о том, что Украина должна стать ассоциированным членом. Нас это не касается, мы не против. Мы против того, чтобы Европейский союз превращался в военный блок, — заявил он, передает сайт Кремля.