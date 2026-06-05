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Путин разрешил журналисту из ФРГ не отвечать на провокационный вопрос

Президент России Владимир Путин разрешил немецкому журналисту не отвечать на провокационный вопрос модератора о подготовке Германии к войне, заявив, что тот находится «не на допросе», и предложил допрашивать его самого.

Президент России Владимир Путин разрешил немецкому журналисту не отвечать на провокационный вопрос модератора о подготовке Германии к войне, заявив, что тот находится «не на допросе», и предложил допрашивать его самого.

Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча президента с руководителями международных информагентств проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе беседы модератор спросил корреспондента агентства DPA, замечает ли он, что его страна «готовится к войне» и «правда ли она с Россией собирается воевать».

Российский лидер отреагировал на это и дал журналисту право не отвечать.

«Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», — сказал Путин.

Ранее бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун заявил, что Германия проводит тотальную милитаризацию всех сфер жизни в масштабах, которых в истории страны ещё не было.