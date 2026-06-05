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Ремонт авианосца «Джеральд Форд» займет год, сообщают СМИ

CNN: ремонт авианосца «Джеральд Форд» займет год.

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» за время участия в операции США против Ирана пострадал сильнее, чем утверждали военные, на ремонтные работы может уйти год, сообщает телеканал CNN со ссылкой на моряков.

В марте на судне произошел крупный пожар. На кадрах, которые есть в распоряжении CNN, видно, что койки, на которых спали моряки, были полностью уничтожены. Остался лишь обугленный металл, с потолка свисали провода, а пол был усеян кучами пепла.

«Форд теперь ожидает длительный этап технического обслуживания из-за износа, полученного во время похода, включая дополнительные ремонтные работы, связанные с пожаром», — передает телеканал.

Корабль может быть готов к выходу в море не раньше чем через год, следует из материала.

Авианосец США «Джеральд Форд» вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в операции против Ирана. Во время похода корабль столкнулся с рядом технических проблем. Помимо пожара в прачечной, который моряки тушили более 30 часов, в феврале на авианосце выходила из строя вакуумная канализация.

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