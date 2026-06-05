Ремонт авианосца «Джеральд Форд» займет год, сообщают СМИ

В марте на судне произошел крупный пожар. На кадрах, которые есть в распоряжении CNN, видно, что койки, на которых спали моряки, были полностью уничтожены. Остался лишь обугленный металл, с потолка свисали провода, а пол был усеян кучами пепла.
«Форд теперь ожидает длительный этап технического обслуживания из-за износа, полученного во время похода, включая дополнительные ремонтные работы, связанные с пожаром», — передает телеканал.
Корабль может быть готов к выходу в море не раньше чем через год, следует из материала.
Авианосец США «Джеральд Форд» вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в операции против Ирана. Во время похода корабль столкнулся с рядом технических проблем. Помимо пожара в прачечной, который моряки тушили более 30 часов, в феврале на авианосце выходила из строя вакуумная канализация.