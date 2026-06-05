Ремонт авианосца «Джеральд Форд» займет год, сообщают СМИ

Авианосец США «Джеральд Форд» вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в операции против Ирана. Во время похода корабль столкнулся с рядом технических проблем. Помимо пожара в прачечной, который моряки тушили более 30 часов, в феврале на авианосце выходила из строя вакуумная канализация.