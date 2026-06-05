В США перенесли финальное досудебное слушание по делу ученой из России

В феврале 2025 года Петрова прилетела в Бостон из Парижа и не задекларировала эмбрионы лягушек. После этого пограничная служба аннулировала ее визу J-1 и попыталась депортировать ее. Петрова оспорила задержание в суде, а в мае 2025 года против нее возбудили уголовное дело о контрабанде.