В США перенесли финальное досудебное слушание по делу ученой из России

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Финальное досудебное слушание по делу российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой о контрабанде эмбрионов лягушек перенесено с 5 на 30 июня, следует из материалов суда, изученных РИА Новости.
Перенос заседания связан с продолжающимся спором сторон вокруг решения суда о раскрытии документов, касающихся обстоятельств возбуждения уголовного дела, выяснило РИА Новости.
В поданном 1 июня меморандуме защита Петровой привела дополнительные аргументы в поддержку своей версии о том, что уголовное преследование связано с ее попытками оспорить задержание.
Прокуратура в мае заявляла, что подтверждений этой версии представлено не было.
Суд разрешил обвинению представить ответ на новые доводы защиты до 12 июня.
В феврале 2025 года Петрова прилетела в Бостон из Парижа и не задекларировала эмбрионы лягушек. После этого пограничная служба аннулировала ее визу J-1 и попыталась депортировать ее. Петрова оспорила задержание в суде, а в мае 2025 года против нее возбудили уголовное дело о контрабанде.