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ВВС США запросили $2,86 миллиарда на новый стратегический бомбардировщик

РИА Новости: ВВС США запросили $2,86 миллиарда на бомбардировщик B-21 Raider.

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. ВВС США запросили 2,86 миллиарда долларов на бомбардировщик-невидимку B-21 Raider, способный нести ядерное оружие, на 2027 финансовый год, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.

Из запрошенных средств 1,76 миллиарда пойдет на базовую разработку самолета и наращивание производственных мощностей, еще 1,1 миллиарда — на модернизацию бомбардировщика, в том числе интеграцию систем вооружения, следует из изученных агентством документов.

Общая сумма лишь на 4,7% превышает финансирование 2026 года на фоне перехода проекта от стадии разработки к серийному производству.

B-21 Raider — перспективный стелс-бомбардировщик, способный нести как обычное, так и ядерное оружие. ВВС США планируют закупить не менее 100 таких самолетов. Первые серийные самолеты поступят на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте в 2027 году.

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