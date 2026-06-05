ВВС США запросили $2,86 миллиарда на новый стратегический бомбардировщик

B-21 Raider — перспективный стелс-бомбардировщик, способный нести как обычное, так и ядерное оружие. ВВС США планируют закупить не менее 100 таких самолетов. Первые серийные самолеты поступят на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте в 2027 году.