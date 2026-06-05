Раскрыто, сколько итальянских компаний имеют производство в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Около 70−80 итальянских компаний имеют производство в России, итальянский бизнес хорошо себя чувствует на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.