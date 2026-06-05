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Раскрыто, сколько итальянских компаний имеют производство в России

Торрембини: около 70−80 итальянских компаний имеют производство в РФ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Около 70−80 итальянских компаний имеют производство в России, итальянский бизнес хорошо себя чувствует на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

«У нас в районе 70−80 итальянских компаний, которые имеют производство в России. Большинство из этих компаний имеют положительные результаты», — сказал Торрембини на полях ПМЭФ.

По его словам, итальянские компании в условиях европейских санкций против России находятся «между молотом и наковальней», но несмотря на это, продолжают успешно работать.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.