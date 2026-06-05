Трамп заявил, что у сына Байдена есть шансы на выборах в 2028 году

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность того, что сын его предшественника Джо Байдена Хантер, известный своими проблемами с наркотиками, может оказаться конкурентоспособным на выборах Демократической партии в рамках подготовки к следующей президентской гонке.
«Я полагаю, что Хантер способен показать неплохие результаты», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, такое развитие событий возможно на фоне растущей поддержки других потенциальных кандидатов от Демократической партии.
Ранее Хантер Байден косвенно выразил намерение участвовать в борьбе за демократическую номинацию, отреагировав на возможность соперничества с действующим вице-президентом Джей Ди Вэнсом фразой «Погнали».
Накануне он сын Байдена также признался, что был «деградировавшим крэковым наркоманом».