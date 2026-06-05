Zeit: Германия уже несколько недель готовится к переговорам с Россией

7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Господин Путин говорил, что для него в качестве переговорщика предпочтителен бывший канцлер Германии Герхард Шредер. 3 июня Bloomberg узнало, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план организации мирных переговоров с Россией.