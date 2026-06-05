«Это трагедия!» В Киеве эмоционально ответили на слова Путина о мире

«Зеленскому, конечно, не позавидуешь сейчас, проблемы возникли существенные. Людям ведь не объяснишь, что новых выборов не будет, а без них с Россией никак не договориться. Вот он и вертится, как уж на сковородке», — подытожил Соскин.