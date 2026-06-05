МО Армении прокомментировало вручение повесток прибывающим в страну

«Военная полиция в рамках предусмотренных законом полномочий осуществляет службу для выполнения поставленных перед ней задач, в том числе на пограничных пропускных пунктах, с целью оказания содействия военным комиссариатам в постановке на воинский учет военнообязанных граждан, призыва их на обязательную военную службу и привлечения к мероприятиям по подготовке резервистов», — отмечается в заявлении минобороны.