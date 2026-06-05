Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с днем рождения

Президент США отметит свой 80-летний юбилей 14 июня.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что пока не знает, будет ли российский лидер Владимир Путин 14 июня лично поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с днем рождения.

«Пока не знаю», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Трамп 14 июня будет отмечать свой 80-летний юбилей. В прошлый день рождения американского лидера Путин поздравлял его в ходе телефонного разговора, в котором они обсуждали вопросы двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше