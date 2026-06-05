Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с днем рождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что пока не знает, будет ли российский лидер Владимир Путин 14 июня лично поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с днем рождения.
«Пока не знаю», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Трамп 14 июня будет отмечать свой 80-летний юбилей. В прошлый день рождения американского лидера Путин поздравлял его в ходе телефонного разговора, в котором они обсуждали вопросы двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.