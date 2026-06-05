Две бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Две переброшенные бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в обороне на участке Моначиновка-Нечволодовка Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Подразделения 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ, которые киевский режим перебросил на участок Моначиновка-Нечволодовка, не в состоянии изменить ситуацию и заткнуть дыры в обороне. Отмечаются случаи бегства с позиций», — рассказал собеседник агентства.
Участок между селами Моначиновка-Нечволодовка длиной около 10 километров находится к северо-западу от Купянска. Как отметил представитель силовых структур, ВСУ отчаянно стараются удержать здесь позиции — из-за его потери ВСУ к Купянску будет не подойти. Также на данном участке распложены доминирующие высоты.
По его словам, ситуацию не останавливает ни запугивание расстрелом со стороны командования, ни ямы для дезертиров. Один из комбатов 35-й бригады ВСУ Зорян Пелых с позывным «Хантер» находится в отчаянном положении спустя две недели после переброски его подразделения.
«Бойцы говорят: “Если комбат не остановит бегство, его уже предупредили, что будет снят и пойдет удерживать позиции рядовым. В среднем, живучесть боевика 35-й бригады — не более двух суток”, — рассказал собеседник.
Большие потери связаны с применением российских авиабомб ФАБ-250/500, плотным огнем артиллерии и обилием дронов.