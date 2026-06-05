Две бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области

По его словам, ситуацию не останавливает ни запугивание расстрелом со стороны командования, ни ямы для дезертиров. Один из комбатов 35-й бригады ВСУ Зорян Пелых с позывным «Хантер» находится в отчаянном положении спустя две недели после переброски его подразделения.