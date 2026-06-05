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СМИ: Anthropic помогает спецслужбам США развернуть супермодель ИИ Mythos

FT: Anthropic помогает спецслужбам США развернуть супермодель ИИ Mythos.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Американская компания Anthropic помогает Агентству национальной безопасности США (АНБ) развертывать мощную модель искусственного интеллекта (ИИ) Mythos для наступательных киберопераций, написала газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как сообщили два источника издания, знакомых с ситуацией, компания направила в АНБ около шести сотрудников в качестве так называемых «инженеров передового базирования» для консультирования по использованию технологий и адаптации моделей под конкретные задачи.

«Лучший способ выстроить эффективную оборону — это создать эффективное нападение», — сказал близкий к Anthropic источник газеты.

Другой источник издания рассказал, что модель Mythos была бы полезна для внедрения в сети таких государств, как Китай или Иран.

В апреле Anthropic анонсировала новую модель искусственного интеллекта под названием Mythos, обладающую высокой эффективностью в поиске уязвимостей в программном обеспечении и способную вызвать кризис в сфере кибербезопасности. Доступ к модели был предоставлен только правительству США и ряду избранных организаций.

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