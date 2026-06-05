СМИ: Anthropic помогает спецслужбам США развернуть супермодель ИИ Mythos

Как сообщили два источника издания, знакомых с ситуацией, компания направила в АНБ около шести сотрудников в качестве так называемых «инженеров передового базирования» для консультирования по использованию технологий и адаптации моделей под конкретные задачи.
«Лучший способ выстроить эффективную оборону — это создать эффективное нападение», — сказал близкий к Anthropic источник газеты.
Другой источник издания рассказал, что модель Mythos была бы полезна для внедрения в сети таких государств, как Китай или Иран.
В апреле Anthropic анонсировала новую модель искусственного интеллекта под названием Mythos, обладающую высокой эффективностью в поиске уязвимостей в программном обеспечении и способную вызвать кризис в сфере кибербезопасности. Доступ к модели был предоставлен только правительству США и ряду избранных организаций.