Молдоване страдают без прямого авиасообщения с Россией, заявил экс-премьер

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Граждане Молдавии страдают без прямого авиасообщения с Россией, поэтому необходимо возобновление прямых авиаперелетов между странами, заявил РИА Новости президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев на полях ПМЭФ.
«Они (граждане Молдавии — ред.) страдают от этого (отсутствия прямого авиасообщения — ред.). Надо возобновить воздушное сообщение», — сказал Тарлев.
Собеседник агентства уточнил, что проблема особенно остро встала из-за тяжелой ситуации с железнодорожным и автомобильным сообщением.
«Конечно, тут особое желание должно быть и у российской стороны», — указал он.
Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. Воздушное пространство Украины и Евросоюза остается закрытым для российских авиакомпаний, в свою очередь, и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.