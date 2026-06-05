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Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если в этом будет необходимость, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов.

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если в этом будет необходимость, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос о членстве в ОДКБ поднял представитель партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян. Он поинтересовался, что подразумевается под «замораживанием» участия в организации и почему при её критике Ереван до сих пор не покинул блок.

Пашинян ответил, что решение будет принято в случае надобности.

«Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдём», — сказал он.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин отмечал, что Запад хочет использовать Армению против России.

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