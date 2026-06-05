Эксперт назвал страны, которые могут войти в консорциум по Севморпути

Также, по мнению доктора экономических наук, в участии в консорциуме заинтересована Индия, которая давно проявляет интерес к Арктике и нуждается в поставках российской нефти, а также Турция, где высоко развиты компетенции в сфере судостроения. Выгоды для себя могут найти в консорциуме и Вьетнам, и Индонезия. «Они нуждаются в нашем сжиженном природном газе, который мы также можем поставлять им, например, с полуостровов Ямал или Гыдан. Поэтому они тоже могли бы стать соинвесторами в инфраструктуру, в строящиеся мощности по сжижению природного газа», — объяснил Фадеев.