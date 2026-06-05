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Эксперт назвал страны, которые могут войти в консорциум по Севморпути

Фадеев: страны БРИКС+ могут войти в консорциум по Севморпути.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 5 июн — РИА Новости. Страны БРИКС+, государства Азии и Ближнего Востока могут войти в международный консорциум по развитию Трансарктического транспортного коридора при условии сохранения контроля над трассой за Россией, считает профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, глава экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть ряд вопросов по направлению Северного морского пути (СМП), в том числе о создании международных консорциумов с дружественными странами для развития портовой инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора (ТТК).

«ТТК — это высокотехнологичный мегапроект, поэтому здесь на первый план выходит взаимодействие с партнерами. Из дружественных стран в участии в таком консорциуме могут быть заинтересованы прежде всего страны содружества БРИКС+», — отметил Фадеев в разговоре с РИА Новости.

В первую очередь, ТТК интересен Китаю, который является главным внешнеторговым партнером для 140 стран мира и нуждается в надежном маршруте для вывоза своих товаров, при этом такое сотрудничество уже налажено. «Помимо КНР, в использовании ТТК могут быть заинтересованы Объединенные Арабские Эмираты, которые умело оперируют глобальными цепями поставок, кроме того, у них, как и Китая, есть значительные ресурсы для инвестиций», — пояснил эксперт.

Также, по мнению доктора экономических наук, в участии в консорциуме заинтересована Индия, которая давно проявляет интерес к Арктике и нуждается в поставках российской нефти, а также Турция, где высоко развиты компетенции в сфере судостроения. Выгоды для себя могут найти в консорциуме и Вьетнам, и Индонезия. «Они нуждаются в нашем сжиженном природном газе, который мы также можем поставлять им, например, с полуостровов Ямал или Гыдан. Поэтому они тоже могли бы стать соинвесторами в инфраструктуру, в строящиеся мощности по сжижению природного газа», — объяснил Фадеев.

Кроме того, эксперт назвал Белоруссию, которая уже предпринимает усилия по расширению портовых мощностей, в частности, в Мурманске.

«При всем этом для нас критически важно сохранить суверенный контроль над трассой Северного морского пути, обеспечить безопасность мореплавания, судоходства. Но консорциум необходим для нас с точки зрения привлечения инвестиций. И как раз нужно привлекать те страны, которые могут обеспечить требуемый грузооборот и с которыми мы можем формировать консорциумы на взаимовыгодных условиях», — резюмировал эксперт.

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