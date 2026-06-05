Названа дата появления российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре 2026 года, это означает, что она появится на российском рынке, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Аллергарда» — это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина… В октябре 2025 года мы подали в Минздрав пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, надеемся получить его в сентябре. Постоянное удостоверение возможно после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть мы подадим документы только в конце 2027 года. При этом, если временное удостоверение у нас будет, то это значит, что вакцина разрешена к клиническому применению и она открыто находится на рынке", — сказала Скворцова.
Она также отметила, что в настоящее время идет третья фаза клинических исследований российской вакцины от аллергии, а в июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость.
«Используем мы “Аллергарду” в той дозировке, которая доказала максимальную эффективность — это 80 миллиграммов. И по схеме, которая тоже доказала максимальную эффективность, — это пятикратное введение в осенние месяцы перед началом сезона пыления», — уточнила глава агентства.
Рекомбинантная вакцина «Аллергарда» для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии разработана Институтом иммунологии ФМБА России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.