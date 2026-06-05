Названа дата появления российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

«Аллергарда» — это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина… В октябре 2025 года мы подали в Минздрав пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, надеемся получить его в сентябре. Постоянное удостоверение возможно после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть мы подадим документы только в конце 2027 года. При этом, если временное удостоверение у нас будет, то это значит, что вакцина разрешена к клиническому применению и она открыто находится на рынке", — сказала Скворцова.