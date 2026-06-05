Гросси высоко оценил подход «Росатома» к безопасности реализуемых проектов

«“Узатом” и “Росатом” ответственно относятся ко всем проектам, которые они реализуют по всему миру. Они полностью уважают принципы безопасности, физической безопасности и нераспространения», — сообщил господин Гросси (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане на всех этапах.