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Гросси высоко оценил подход «Росатома» к безопасности реализуемых проектов

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси принял участие в церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС в Узбекистане. Реализацией проекта занимается «Росатом».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси принял участие в церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС в Узбекистане. Реализацией проекта занимается «Росатом».

«“Узатом” и “Росатом” ответственно относятся ко всем проектам, которые они реализуют по всему миру. Они полностью уважают принципы безопасности, физической безопасности и нераспространения», — сообщил господин Гросси (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане на всех этапах.

Рафаэль Гросси принимал участие в церемонии очно. Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев вместе подключились по видеосвязи. Ранее господин Мирзиеев прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ.

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