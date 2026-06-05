В Госдуме предложили ввести «заморозку» статуса ИП без отчетности и взносов

Согласно инициативе, по его словам, такую опцию можно добавить либо в личном кабинете на «Госуслугах», либо же в личном кабинете налоговой службы. Депутат сообщил, что в случае принятия такого решения необходимо будет править действующее налоговое законодательство, но главное — до внесения таких изменений «заручиться поддержкой» и обговорить все нюансы, в том числе сроки заморозки, какое количество раз в год можно будет пользоваться такой опцией, «и когда позиция будет уже высказана, можно будет, соответственно, все внести».