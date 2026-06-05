Британского экс-принца Эндрю заметили с большим синяком на лице

Младший брат короля Великобритании Карла III экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, ранее оказавшийся в центре скандала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, был замечен с ярко выраженным синяком на лице, сообщает Express.
Как передает издание, экс-принц был замечен за рулем автомобиля с явным красным пятном на лице, напоминающим синяк. В статье также размещена фотография, подтверждающая этот факт.
Снимок был сделан около его дома в поместье Сандрингем, где экс-принц проживает после выселения из королевской резиденции Роял-Лодж в Виндзоре.
Он находился за рулем своего автомобиля марки Land Rover, сопровождаемый сотрудником службы безопасности и собакой.
Ранее сообщалось, что Маунтбеттен-Виндзор использовал провокационные и неуместные выражения при знакомствах с женщинами.