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Британского экс-принца Эндрю заметили с большим синяком на лице

Журналисты засняли экс-принца Эндрю с крупным синяком на лице.

Источник: Аргументы и факты

Младший брат короля Великобритании Карла III экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, ранее оказавшийся в центре скандала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, был замечен с ярко выраженным синяком на лице, сообщает Express.

Как передает издание, экс-принц был замечен за рулем автомобиля с явным красным пятном на лице, напоминающим синяк. В статье также размещена фотография, подтверждающая этот факт.

Снимок был сделан около его дома в поместье Сандрингем, где экс-принц проживает после выселения из королевской резиденции Роял-Лодж в Виндзоре.

Он находился за рулем своего автомобиля марки Land Rover, сопровождаемый сотрудником службы безопасности и собакой.

Ранее сообщалось, что Маунтбеттен-Виндзор использовал провокационные и неуместные выражения при знакомствах с женщинами.

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