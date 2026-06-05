Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: ремонт авианосца Gerald R. Ford может идти год

Во время военной операции против Ирана судно пострадало сильнее, чем признавалось ранее, сообщила телекомпания.

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Ремонт американского авианосца USS Gerald R. Ford может затянуться на год, так как во время военной операции против Ирана судно пострадало сильнее, чем признавалось ранее. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается, вспыхнувший в марте на борту авианосца пожар, оказался более серьезным и разрушительным, чем утверждалось в официальном заявлении ВМС. Согласно данным американского чиновника высокого ранга, система пожаротушения на авианосце не сработала, и с пламенем были вынуждены бороться сами моряки. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя 30 часов. «Я в самом деле думал, что мы лишимся корабля», — сказал CNN один из моряков.

Еще одной проблемой стал выход из строя системы канализации на авианосце, напоминает CNN.

USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Норфолке (штат Вирджиния) в мае, проведя в море рекордные 11 месяцев. За это время корабль был переброшен из Европы в Карибский регион для операции в Венесуэле, после чего его направили на Ближний Восток.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше