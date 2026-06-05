CNN: ремонт авианосца Gerald R. Ford может идти год

Как отмечается, вспыхнувший в марте на борту авианосца пожар, оказался более серьезным и разрушительным, чем утверждалось в официальном заявлении ВМС. Согласно данным американского чиновника высокого ранга, система пожаротушения на авианосце не сработала, и с пламенем были вынуждены бороться сами моряки. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя 30 часов. «Я в самом деле думал, что мы лишимся корабля», — сказал CNN один из моряков.