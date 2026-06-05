ТАСС: морпехи ВСУ не могут заткнуть дыры в обороне под Харьковом

«На купянском направлении украинские подразделения продолжают откатываться под ударами 6-й армии группировки “Запад”. Свежие резервы — 35-я и 39-я бригады морской пехоты ВСУ — брошены в район Моначиновки — Нечволодовки, но переломить ход боев не в силах. Дыры в обороне не закрываются, а только растут», — сказал собеседник агентства.