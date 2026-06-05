ТАСС: морпехи ВСУ не могут заткнуть дыры в обороне под Харьковом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Переброшенные в район Моначиновки — Нечволодовки Харьковской области военные 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ не способны заткнуть дыры в обороне. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На купянском направлении украинские подразделения продолжают откатываться под ударами 6-й армии группировки “Запад”. Свежие резервы — 35-я и 39-я бригады морской пехоты ВСУ — брошены в район Моначиновки — Нечволодовки, но переломить ход боев не в силах. Дыры в обороне не закрываются, а только растут», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что личный состав массово покидает позиции. Угрозы расстрелом и «дисциплинарные ямы» не могут остановить хаос и бегство. Командир подразделения Зорян Пелых с позывным Хантер через две недели боев оказался в тупике, добавили силовики.
На этом участке российские военные наносят поражение украинским подразделениям при помощи ФАБ-250/500 и артиллерией, уточнил собеседник. «Поэтому средняя живучесть штурмовика 35-й бригады ВСУ — не более двух суток», — указали там.