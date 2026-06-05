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Марочко: освобождение Комсомольского открывает дорогу на Орехов

Военный эксперт назвал освобождение населенного пункта значимой победой для ВС РФ.

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Военный эксперт Андрей Марочко назвал освобождение Комсомольского (украинское название — Гуляйпольское) Запорожской области значимой победой российской армии. По его словам, с контролем над Комсомольским у ВС РФ открывается дорога на Орехов — основной укрепрайон противника.

«Касаемо освобождения населенного пункта Комсомольское, оно же переименованное украинскими войсками в Гуляйпольское. Это очень значимая победа наших военнослужащих. Дело в том, что после этого населенного пункта открывается прямой путь на Орехов — это основной укрепрайон украинских боевиков», — сказал он.

Об освобождении Комсомольского в Минобороны РФ сообщили 4 июня.