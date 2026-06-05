Марочко: освобождение Комсомольского открывает дорогу на Орехов

«Касаемо освобождения населенного пункта Комсомольское, оно же переименованное украинскими войсками в Гуляйпольское. Это очень значимая победа наших военнослужащих. Дело в том, что после этого населенного пункта открывается прямой путь на Орехов — это основной укрепрайон украинских боевиков», — сказал он.