Более 20 французов выйдут из карантина после отрицательных тестов на хантавирус

Свыше двадцати граждан Франции, помещённых на карантин после контакта с лайнером MV Hondius, вернутся домой.
Об этом сообщила радиостанция RMC со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Речь идёт о пассажирах, которые летели международными рейсами вместе с заразившейся хантавирусом голландкой. Позднее женщина скончалась.
Все тесты у этих граждан показали отрицательный результат. Медицинское наблюдение за ними велось с середины мая.
«Период изоляции 22 человек, летевших международными рейсами, на которых находилась заражённая и позднее скончавшаяся голландка, завершается в субботу, 6 июня», — говорится в материале радио.
При этом ещё четыре француза, эвакуированные непосредственно с борта лайнера, останутся в изоляции до 21 июня.
Ранее первый из 13 испанцев, помещённых на карантин после вспышки хантавируса на круизном судне MV Hondius, выздоровел и покинул военный госпиталь.