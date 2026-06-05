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Более 20 французов выйдут из карантина после отрицательных тестов на хантавирус

Свыше двадцати граждан Франции, помещённых на карантин после контакта с лайнером MV Hondius, вернутся домой.

Источник: RT на русском

Свыше двадцати граждан Франции, помещённых на карантин после контакта с лайнером MV Hondius, вернутся домой.

Об этом сообщила радиостанция RMC со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Речь идёт о пассажирах, которые летели международными рейсами вместе с заразившейся хантавирусом голландкой. Позднее женщина скончалась.

Все тесты у этих граждан показали отрицательный результат. Медицинское наблюдение за ними велось с середины мая.

«Период изоляции 22 человек, летевших международными рейсами, на которых находилась заражённая и позднее скончавшаяся голландка, завершается в субботу, 6 июня», — говорится в материале радио.

При этом ещё четыре француза, эвакуированные непосредственно с борта лайнера, останутся в изоляции до 21 июня.

Ранее первый из 13 испанцев, помещённых на карантин после вспышки хантавируса на круизном судне MV Hondius, выздоровел и покинул военный госпиталь.