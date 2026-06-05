Politico: Пентагон может отменить поставку Tomahawk ФРГ, боясь реакции РФ

На этом фоне США продолжают корректировать свое военное присутствие в Европе. По информации издания, при сокращении американского контингента в Германии большее внимание уделяется Польше, куда планируется направить дополнительные силы. В Берлине при этом выражают тревогу из-за того, что европейским государствам, вероятно, придется ускоренными темпами восполнять оборонные возможности на фоне уменьшения роли США в обеспечении безопасности региона.