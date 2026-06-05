Politico: Пентагон может отменить поставку Tomahawk ФРГ, боясь реакции РФ

Администрация США рассматривает возможность отказаться от размещения крылатых ракет Tomahawk на территории Германии. По данным Politico, в Вашингтоне опасаются, что такой шаг может быть воспринят Россией как дополнительная эскалация и спровоцировать ответные действия со стороны Москвы.
Среди факторов, влияющих на обсуждение, также называется состояние американских арсеналов. Источники утверждают, что значительные объемы ракетного вооружения, включая Tomahawk и Patriot, были израсходованы в ходе недавних военных операций, что усилило обеспокоенность по поводу имеющихся запасов.
На этом фоне США продолжают корректировать свое военное присутствие в Европе. По информации издания, при сокращении американского контингента в Германии большее внимание уделяется Польше, куда планируется направить дополнительные силы. В Берлине при этом выражают тревогу из-за того, что европейским государствам, вероятно, придется ускоренными темпами восполнять оборонные возможности на фоне уменьшения роли США в обеспечении безопасности региона.
Ранее из-за дефицита вооружений, вызванного войной с Ираном, США переносят сроки поставок крылатых ракет «Томагавк» в Японию.