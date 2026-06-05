Российская вакцина от аллергии на берёзу появится в сентябре

Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу берёзы «Аллергарда» может получить временное регистрационное удостоверение в сентябре 2026 года, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Об этом Скворцова рассказала в интервью РИА Новости.
По её словам, пакет документов на временную регистрацию был подан в Минздрав ещё в октябре 2025 года. Если удостоверение выдадут в сентябре, препарат будет разрешён к клиническому применению и официально выйдет на рынок. Постоянную регистрацию планируется оформить после завершения третьей фазы исследований в конце 2027 года.
Глава ФМБА уточнила, что сейчас продолжается третья фаза клинического исследования. Некоторые итоги будут подведены в июле, но уже сегодня вакцина демонстрирует очень высокую безопасность и хорошую переносимость.
Она также раскрыла параметры, которые доказали максимальную эффективность. Это дозировка 80 миллиграммов и пятикратное введение в осенние месяцы перед началом сезона пыления.
«Аллергарда» — это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина", — подчеркнула Скворцова.
Препарат разработан Институтом иммунологии ФМБА для профилактики аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстной пищевой аллергии.
Ранее врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа заявила, что при аллергии важно не ограничиваться снятием отдельных симптомов, а подбирать лечение вместе со специалистом.