Российская вакцина от аллергии на берёзу появится в сентябре

По её словам, пакет документов на временную регистрацию был подан в Минздрав ещё в октябре 2025 года. Если удостоверение выдадут в сентябре, препарат будет разрешён к клиническому применению и официально выйдет на рынок. Постоянную регистрацию планируется оформить после завершения третьей фазы исследований в конце 2027 года.