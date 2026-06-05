Лавров: США не отреагировали на призыв снять санкции с российских депутатов

«Еще на встрече с Марко Рубио в Эр-Рияде в феврале 2025 года я предложил: давайте в качестве первого шага отменим санкции против парламентариев, против наших и американских. Потому что сейчас практически все они под санкциями: наши под американскими, американцы под нашими. Я пару раз напоминал, но никакой реакции на это нет», — сказал господин Лавров «Известиям».