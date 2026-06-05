Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина США сравнил ситуацию в стране с антиутопией «1984» Оруэлла

Глава Минфина США Бессент заявил, что текущая ситуация в стране напоминает ему роман «1984».

Источник: Аргументы и факты

Скотт Бессент, возглавляющий министерство финансов США, провел аналогию между текущей ситуацией в стране и сюжетом антиутопического романа Джорджа Оруэлла «1984».

В рамках слушаний в Палате представителей один из американских законодателей поинтересовался у Бессента, знаком ли он с произведением Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и можно ли применить уроки, изложенные в этой книге, к современным реалиям США.

Бессент ответил, что, по его мнению, текущая ситуация в стране больше соответствует урокам, изложенным в романе «1984».

«Я думаю, мы видим гораздо больше уроков из “1984”», — подчеркнул министр.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также вспомнил антиутопию Оруэлла, комментируя намерение Вашингтона блокировать Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше