Глава Минфина США сравнил ситуацию в стране с антиутопией «1984» Оруэлла

Скотт Бессент, возглавляющий министерство финансов США, провел аналогию между текущей ситуацией в стране и сюжетом антиутопического романа Джорджа Оруэлла «1984».
В рамках слушаний в Палате представителей один из американских законодателей поинтересовался у Бессента, знаком ли он с произведением Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и можно ли применить уроки, изложенные в этой книге, к современным реалиям США.
Бессент ответил, что, по его мнению, текущая ситуация в стране больше соответствует урокам, изложенным в романе «1984».
«Я думаю, мы видим гораздо больше уроков из “1984”», — подчеркнул министр.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также вспомнил антиутопию Оруэлла, комментируя намерение Вашингтона блокировать Ормузский пролив.